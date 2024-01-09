甲一籃球︱滿貫險勝東方膺常規賽一哥　兩軍率先躋身季後賽4強 (22:08)

兩軍今季曾於去年9月的銀牌決賽碰頭，滿貫戰至加時以90：80擊敗香港東方，奪得隊史甲一首項錦標。「綠軍」隨後再次擴軍，簽入港隊首席中鋒惠龍兒及後場悍將吳松峻，火力更為強勁。滿貫初段即火力全開，蔡再懃在次節中段完成一記「4分打」，助滿貫將領先優勢擴至39：27。東方窮追不捨，多次強攻禁區搏得犯規，惟卜聿揚罰球命中率未如理想，另一長人麥洛連補籃成功及快攻得手，助「藍軍」縮窄差距至6分。滿貫末段有方誠義及李琪接連外投，半場領先47：36。

東方在下半場大灑三分雨追分，梁嘉顯先在三分線外轟入3球，徐遠征亦有一球進帳，打出一波14：2的攻勢，第3節反超至62：61。兩軍在決勝節一直拉鋸，滿貫有吳松峻三分中鵠，加上惠龍兒及方誠義入球打出一波6：0重奪領先，終憑蓋帝斯交出19分及13個籃板的「雙雙」表現，加上蔡再懃貢獻18分，終以77：75險勝。是役倒戈的吳松峻賽後表示，對於自己首次贏得常規賽冠軍感興奮，他續指球隊需繼續改善防守，備戰季後賽。

隨着常規賽告一段落，甲一季後賽將緊接上演，今季升班馬晉裕以常規賽第6的成績殺入周五（12日）頭場7時舉行的附加賽，將鬥第3的「黃金戰士」永倫爭出線，勝方將火併「一哥」滿貫；至於常規賽第4的南華，則會在同日尾場與康仁福建交手，勝方晉級後鬥東方。季後賽4強在下周二開打，並採取3場2勝制。

甲一今季續設升降班制，下游4支球隊亦需為護級奮戰，分列第7至10位的漢友、建龍飛馬、崇德飛鷹及南青，將透過配分制的單循環賽事決出高下，漢友在周四頭場7時正的名次賽先鬥南青，建龍飛馬在尾場則對上崇德飛鷹。

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