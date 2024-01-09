NBA︱摩蘭特傷右肩須開刀　復出9仗後收咧 (20:33)

24歲的摩蘭特上季因兩度在場外亮槍，被聯盟重罰停賽25場，上月底終告復出的他為灰熊今季僅上陣9場，會方卻證實他因右肩受傷需要做手術根治，篤定提早收咧。目前該隊已有中鋒阿當斯早在開季前已肯定因傷緣盡今季賽事，在失去兩大主力下，勢令現以13勝23負排西岸第13位的灰熊，爭取出線季後賽機會大打折扣。

至於今季表現神勇、早前助溜馬在首屆季中錦標賽奪亞的23歲控衛哈利布頓，今在球隊主場以133：131險勝東岸一哥波士頓塞爾特人之戰早段，因一次上籃落地時拉傷左腳腿筋而退下火線，將於日內接受磁力共振（MRI）檢查傷勢。賽後主帥卡利斯里坦言為對方情况感憂心，「這不是我們想看到的事，希望一切沒有大礙」。

另外，金州勇士前鋒祖利蒙特格連因上月在常規賽突然轉身揮拳打向防守他的鳳凰城太陽中鋒紐基面部，季內第3次被逐下，被聯盟罰無限期停賽。日前終獲解禁的他，今首度開腔回應事件，透露自己曾與NBA總裁阿當施華會面，「我當時很不滿，認為這判決太過分，並向他表達我想因此而退役，但他最後開解了我，彼此亦有坦承的對話，我感受到他是希望藉此（停賽及輔導）幫助我而非懲罰我，我為NBA有這樣的總裁而感到高興」。

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