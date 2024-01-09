足球︱路明尼加嘆碧根鮑華離世屬「德國球壇最大損失」　德總理讚「奠定德國足球世界地位」 (19:17)

碧根鮑華的家人在聲明中表示：「我們懷着深深的悲痛宣布，碧根鮑華於周日在家人陪伴下在睡夢中平靜地去世。在此希望大家可給予我們空間安靜地處理後事。」

對於一代球壇傳奇離世，除了德國足總、拜仁及漢堡外，其他多間德國球會包括多蒙特及利華古遜等均發聲明致哀。而現任拜仁總裁的德國隊名宿路明尼加，坦言自己為對方的離世感到震驚，「他是我球員時代效力拜仁時的隊長，也是效力德國隊時的教練，在我退役後成為拜仁總裁，他亦先後擔任球會主席及榮譽主席。我倆真的共事相處了很長時間，他永遠是成功及獨特的一人，在德國足壇無出其右，他的離去是我們最大的損失」。

曾在國家隊及球會皆與碧根鮑華並肩的拜仁主席漢尼斯，亦向好友致哀，並感言道：「我不能用言語去表達這心情，他不論在球場內外都是如此閃耀，為德國隊及拜仁寫下了一段又一段的輝煌歷史，我永遠不會忘記這位好朋友。」

至於德國總理朔爾茨亦表示：「碧根鮑華是德國球壇最偉大的人物之一，他奠定了德國足球在世界的地位，我們會永遠懷念他。」而國際足協（FIFA）會長恩范天奴則讚揚對方是德國以至世界足壇的傳奇，寫下無數偉大歷史，並形容「『凱撒大帝』之名經已長存世人心中」。

碧根鮑華於1945年出生於二戰末年盟軍佔領的慕尼黑，球員生涯受訓於德甲班霸拜仁慕尼黑青年軍，並於1965年正式出道升上一隊，場上位置為現今球壇不再存在的「清道夫」，即兩名中堅及門將之間的自由人，主要負責補位包抄及擔任後場指揮（編按：當今球壇這位置主要由門將兼任）。碧根鮑華合共為拜仁效力長達12年，其間協助球隊共奪14座錦標，包括4屆聯賽及3屆歐冠盃（歐聯前身）冠軍。球員生涯尾聲曾加盟另一德國球會漢堡及兩度赴美效力紐約宇宙。

國際賽方面，他1965年起入選前西德大國腳，曾先後隨隊征戰1966、1970及1974年世界盃決賽周，雖然首兩次分別以亞軍及季軍作結，但1974年一屆他以隊長身分領軍奪得隊史第2座冠軍。1983年掛靴後，他翌年展開執教生涯接掌前西德隊，並於1990年以主教練身分領軍再次在世界盃封王，成為繼上周離世的巴西名宿薩加奴之後，歷來第2人以球員及教練身分均奪得世界盃。

碧根鮑華在1996年離開拜仁教席，兩年後出任德國足總副會長，並於2002年重返母會擔任拜仁主席長達7年，及後轉任榮譽主席至離世。不過，他曾在2015年被控涉於2005年賄賂國際足協委員，以換取2006年世界盃主辦權，當時他在被控前一年因曾拒絕FIFA助查要求而被禁足球壇90天。而最終案件在審訊5年後因已過瑞士法庭的15年追溯期而無疾而終。

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