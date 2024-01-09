羽毛球︱李卓耀伍家朗大馬賽旗開得勝　李吳配不敵國家隊「世一」組合 (17:03)

港隊眾將短休過後，在新一年首站出戰馬來西亞羽毛球公開賽，續為巴黎奧運積分努力。伍家朗在男單首圈率先登場，與日籍球手常山幹太在首局鬥得緊湊，終憑末段連奪5分，以21：15先拔頭籌。伍家朗在次盤未受考驗，幾乎一直領放並以21：9再下一城，晉級次圈將鬥印度隊好手施里簡夫。

至於李卓耀在首圈另一場對上丹麥隊的約翰尼臣，首局先贏21：13，惟次局經歷拉鋸後連失4分，遭對手以21：18扳回一城。兩人在決勝局繼續鬥得激烈，李卓耀領先18：15下曾遭約翰尼臣扳平，但港將沉着應戰，終以21：19奠定勝局，晉級次圈硬撼丹麥籍「世一」安賽龍，後者首圈以直落兩局挫駱建佑過關。

雙打方面，李晉熙／吳芷柔在混雙首圈面對中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，以直落兩局14：21、17：21吞敗，無緣晉級。至於鄧俊文／謝影雪則於明日登場，在首圈惡鬥日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗，雙方此前交手16次，「鄧謝配」僅得兩勝，包括去年10月的法國公開賽。另外，「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖將於女雙首圈鬥德籍組合，力爭晉級。

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