冬青奧｜港隊3人赴韓參賽首戰短道速滑　金和霖戰高山滑雪　獲胞姊金和曉提點減壓 (20:36)

港隊於2020年1月在瑞士洛桑首戰冬青奧，在冰球混合3人隊際賽取得1金1銅，今次第2次派運動員參賽，授旗禮於奧運大樓舉行，由康文署助理署長（康樂事務）李嘉美將特區區旗授予港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜及代表團團長黃寶基等代表團成員。

今屆冬青奧共有7大項及15個分項，港隊下周分批出發，將派出3名首次參賽的青年運動員，分別為參加高山滑雪的金和霖和王智顥，以及正於海外集訓、將成首名港將參加短道速滑的17歲女將陳倩凝。

17歲的金和霖（Aerin）姊姊金和曉曾參加2020年冬青奧及2022年北京冬奧。她透露今次獲胞姊提點不要給自己太大壓力，「做好自己就足夠」。Aerin3歲已玩滑雪，剛於日本和中國比賽備戰，對於將首戰冬青奧，她稱既緊張又感興奮，「做到自己能做的表現就好」。

至於年僅16歲的王智顥（Lucas）同樣3歲已玩滑雪，稱喜歡當中的刺激感，11歲開始參加高山滑雪比賽。他感榮幸能參與大型綜合運動會，透露持續有健身和跑步等體能訓練，此前夏天又曾先後赴阿根廷和日本比賽，期望藉這些比賽經驗，在冬青奧盡量減少失誤，爭取比此前更好的成績，「都有點緊張，但今次比賽其他國家的對手早已認識是朋友，所以都安心點，能夠一齊參加比賽都幾好玩」。他周四先到內地比賽最後備戰，下周三抵達韓國，迎接本月24及25日的比賽。

中國香港滑雪總會主席余國賢表示，3名港將曾離港到多個地方集訓備戰，今屆參賽不會有「硬指標」，只希望小將在冬青奧和緊接的全運會都能有突破成績，「他們好年輕，但百分百投入準備比賽，加上教練團隊和父母支持，有潛力將來得到更好成績」。

其他報道：港足｜勞烈斯轉投廣西平果哈嘹續戰中國聯賽 歐陽耀冲落實重返流浪

其他報道：網球｜黃澤林泰國轉戰ATP挑戰賽 淘汰台灣「夜市球王」曾俊欣闖16強

其他報道：NBA｜雲班耶馬35場累積封籃破百寫歷史 難阻馬刺吞五連敗

其他報道：英足盃｜阿仙奴屢誤戎機吞三連敗 阿迪達怨臨門一腳差 利物浦凱旋高普「超自豪超高興」