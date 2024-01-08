港足｜勞烈斯轉投廣西平果哈嘹續戰中國聯賽　歐陽耀冲落實重返流浪 (18:08)

28歲的勞烈斯為港足亞洲盃決賽周26人大軍之一，正在卡塔爾備戰，過去兩年先後在中甲及中超效力梅州客家及大連人，曾助梅州客家升班；上季為大連人上陣23場共1949分鐘，完季約滿離隊。

廣西平果哈嘹今宣布，這名在港出生的英國及墨西哥混血中堅加盟，他在球會片段中說：「非常激動可以成為廣西平果哈嘹的新球員，在此想感謝所有支持我的球迷，希望我們可以一起戰鬥！」廣西平果哈嘹連續兩季簽入香港球員，前年8月簽入的港足前鋒安永佳，則將轉投中超升班馬四川九牛。

另外，港超球隊標準流浪宣布，早前以「特邀球員」身分出戰港超聯賽會盃的歐陽耀冲，在今日簽約正式重返球隊。這名34歲前港腳中場過去兩年半先後於日本丙組球隊YSCC橫濱及岩手盛岡仙鶴落班，但未獲上陣機會。他上周一元旦日在港超聯賽會盃季軍戰對東方正選上陣兼射入12碼，取得逾3年半來首個入球。他今次簽約後說：「這次歸來心態與上次效力標準流浪時有分別，尤其爭取比賽機會的意欲更強。」他稱陣中有多名日籍球員在陣，加上前輩林嘉緯及盧均宜，成為其希望回歸球隊原因之一。

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