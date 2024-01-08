英足盃｜阿仙奴屢誤戎機吞三連敗　阿迪達怨臨門一腳差　利物浦凱旋高普「超自豪超高興」 (17:20)

阿仙奴此役除有4名傷兵，還有守將富安健洋及中場艾利尼，分別因出席亞洲盃和非洲國家盃避戰；同樣地利物浦亦有中場遠藤航和前鋒穆罕默德沙拿參戰上述兩項國際大賽而缺陣，而5名「十字軍」及中堅華基爾雲迪積克因抱恙無法上陣，陣容不整程度比敵軍嚴重。

利物浦上半場陷於捱打，只曾有右閘阿歷山大阿諾特勁射中楣較有睇頭，惟在阿仙奴中場馬田奧迪加特亦告怒射中楣，以及重獲委任擔當中鋒的夏維斯及翼鋒雷斯尼爾遜等上半場均錯失入球良機下，終埋下被淘汰的禍根。

下半場接戰，阿仙奴再有翼鋒布卡約沙卡射「窩利」高出。大難不死的利物浦則漸站穩陣腳，更藉阿仙奴左閘積及基奧柯在80分鐘，迎頂阿諾特開出罰球頭槌擺烏龍而領先。及至補時4分鐘，下半場初段入替的「紅軍」前鋒迪亞高祖達助攻翼鋒路易斯迪亞斯一控一射掛網而入，令在英超兩場倫敦打吡戰連負韋斯咸和富咸的阿仙奴在主場以兩球告負，吞下三連敗，阿迪達說：「我軍是有表現和入球機會的，而且踢來很有信心，但要勝出就得好好把握埋門一腳。我們實在做得不夠好。我仍會100%支持我的球員。」

利物浦領隊高普則說：「阿仙奴確有力晉級，但己隊下半場的表現的確有改善，並最終贏在眾將的個性。」這德國籍名帥又特別提及，為在多名主力因不同原因而缺陣下仍能凱旋，「我為此而超自豪和超高興」。紅軍下仗將在周四凌晨英格蘭聯賽盃4強首回合主場迎戰富咸。

至於衛冕之師曼城憑菲爾科頓梅開二度，祖利安艾華利斯建功，加上英冠球隊哈特斯菲爾德球員擺烏龍以4：0領前，而養傷近5個月的中場奇雲迪布尼則在57分鐘後備上陣復出，並在74分鐘傳中予謝利美杜古「埋齋」，助「藍月」以5：0大捷。

此外，韋斯咸雖有鋒將查洛保雲初段先拔頭籌，卻被英冠球隊布里斯托城逼和1：1完場，將在下周中重賽，而查洛保雲、後衛馬夫洛柏路斯及此役小腿傷癒復出的中場盧卡斯柏基達均告受傷，其中後者疑似觸傷舊患，令領隊莫耶斯憂心不已。同日盧頓及諾定咸森林在主場分別打和來自英甲的保頓及黑池，同樣需要重賽。

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