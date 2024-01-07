NBA｜祖利蒙特格連獲解除無限期停賽禁令　需時重拾狀態料下周復出 (21:57)

祖利蒙特格連今季曾3次被逐，其中兩次更屬球壇罕見，包括去年11月在季中錦標賽從後向明尼蘇達木狼中鋒高拔箍頸，以及上月在常規賽突然轉身揮拳打向防守他的鳳凰城太陽中鋒紐基面部。及後聯盟判罰NBA生涯已合共19次被逐的格連無限期停賽，並要求他接受心理輔導。而經過缺陣12場後，聯盟今終宣布解除其禁令可復出。而據ESPN消息指，勇士會方希望先讓已休戰近1個月的他復操一周重拾狀態後才復出。

另外，侯斯頓火箭今於常規賽7人得分上雙，包括21歲土耳其籍新星中鋒辛冠貢獻21分及11個籃板的「雙雙」，在主場以112：108擊敗有「字母哥」安迪度高安普獨取48分的東岸二哥密爾沃基公鹿。

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