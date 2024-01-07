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網球｜世界第5羅比夫港網賽力克好友魯素禾利封王　感激球迷支持盼來年再訪港 (20:15)

ATP中銀香港網球公開賽今（7日）於維多利亞公園網球場煞科，俄籍頭號種子羅比夫在滿場觀眾見證下，於男單決賽以直落兩盤6：4擊退芬蘭籍球手魯素禾利，贏得職業生涯第15項錦標。這名世界排名第5的星將直言，以冠軍展開新季的感覺美妙，期待來年可以再次訪港，與球迷見面。

ATP賽事睽違21年再臨香港，大批球迷到維園觀賽，決賽更是座無虛席。羅比夫在次圈勇挫英籍球手寶迪，隨後兩圈接連擊退法籍新星費爾斯及中國隊小將商竣程後，殺入決賽與多年好友、芬蘭籍的魯素禾利爭冠。

在港人氣高企的羅比夫，甫踏足球場已獲球迷歡呼打氣，但他在首盤非受壓失誤錯過破發機會，一直與魯素禾利拉鋸，戰至局數3：3平手。不過，魯素禾利隨後兩度發球雙錯誤，羅比夫把握機會率先破發，將領先優勢擴至5：3。羅比夫的第2發得分率逾七成，他在第10局經過3次「刁時」後成功保住發球局，以6：4先拔頭籌。

世界排名第69的魯素禾利在次盤打得進取，嘗試收復失地，但羅比夫維持穩定表現，未有給予對手太多機會，並於第9局成功破發，以6：4再下一城，僅花1小時17分鐘便以直落兩盤勝出。羅比夫賽後興奮振臂，賽後更表示：「這一周很美好，給我很大的信心，能以冠軍展開新季的感覺很美妙」。

羅比夫繼去年10月的上海大師賽後再次奪標，這名26歲俄將接過冠軍盃後，感激魯素禾利與自己合演一場精彩比賽，「我們相識多年，曾一起練習，我真的很享受與你對賽，你值得贏得更多（錦標）。」他隨後向觀眾席上的教練團隊致謝，「這是我與新體能教練的第一個錦標，感謝我的團隊，也感謝在場觀眾的支持，期望下年再跟大家見面」。

即使俄羅斯因戰爭備受責難，但羅比夫仍有大批球迷支持，他在賽後記者感慨地說：「在我看來，要讓一些人支持你真的很困難，也很容易失去，特別是我來自的地方（俄羅斯），得到那麼多的擁戴，我只能心存感激。」他續指，自己有大約一周休息時間，並會到墨爾本備戰下周開鑼的澳網。

港網賽雙打方面，2號種子艾華路／柏域在決賽與頭號種子的比利時組合辛達基利／禾歷根激戰近1.5小時，以直落兩盤7：6（7：3）、6：4勝出，本周首次合作即贏得錦標。

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