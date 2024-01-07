英足盃｜車路士4蛋贈普雷斯頓晉級　各賽事三連勝　普捷天奴信球隊重返前列「只是時間問題」 (18:33)

去年離世的意大利隊名宿維埃里，球員及教練生涯均曾效力車路士，球迷今於球隊英足盃面對較低組別的普雷斯頓的賽前，藉對方死忌一周年之際拉起橫額懷念對方。而近况回勇的「藍戰士」今仗雖半場未能打破悶局，但全場主導形勢下，由前鋒布查在58分鐘接應馬路古斯圖的左路傳中頂入，打破個人逾3個月的入球荒。及至66分鐘，後衛堤亞高施華接應角球頭槌拉開比數。3分鐘後前鋒史達寧罰球直射入網之餘，再於85分鐘助攻予中場安素費南迪斯「埋齋」，終在主場以4：0大勝，相隔一屆再闖第4圈，各賽事亦取得三連捷。不過，是役唯一壞消息是早前才傷癒復出的法國國腳前鋒尼干古，賽前因髖部的新傷患，料須休戰數仗。

對於球隊今季飄忽表現，普捷天奴表示：「因己隊是車路士，這自然已是一種壓力。我是一名喜歡獲勝和競爭的主帥，但同時需要給麾下有時間去進步，現時我們仍需要找到平衡，但我深信球隊具備重返爭標前列的能力，只是時間的問題而已。」

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