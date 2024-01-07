港足｜安達臣點兵初選40人友賽國際邁阿密　19名港超外援在列　省港盃落實先主場後作客 (16:15)

足總今日公布兩份初選名單都由港足主教練安達臣點兵，早前表示將由港超球員組成的「香港隊」與「萬人迷」碧咸旗下的國際邁阿密踢表演賽，從初選名單所見陣容由港足及港超球員組成，安達臣嚴陣以待從11隊港超選出13名亞洲盃港腳及19名外援應戰，暫列聯賽榜首的理文有9人入選成大戶，包括愛沙尼亞國腳安尼亞及前荷甲中場保利臣；傑志及東方則各有8人，土庫曼隊前鋒明加索夫、前奧地利國腳恩查及西班牙籍射手巴科爾等外援悉數在列。

至於港足出戰省港盃的29人初選名單，亦有傑志翼鋒潘沛軒等12名亞洲盃港腳；港足對廣東隊先主場後作客，首回合將於1月31日晚上8時在旺角大球場開賽，次回合則下月7日晚上7時30分於越秀山體育場上演。而有10名球員均在兩份初選名單中，包括35歲入籍老將射手史提芬彭利拿、孫銘謙、林樂勤、胡晉銘、林衍廷、陳晉一、李毅凱、周子謙、門將謝家榮及龐焯熙。

香港隊對國際邁阿密40人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞：金旻奎、李毅凱 (標準流浪)、賀爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩 (東方)、周子謙 (港會)、陳晉一 (傑志)、川瀨浩太 (冠忠南區)、荷西安祖、杜度、徐宏傑 (理文)

中場：神田夢實、林衍廷 (標準流浪)、馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂 (傑志)、保利臣、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、巴科爾、孫銘謙 (東方)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)

港足省港盃29人初選名單：

門將：雲天樂 (香港 U23)、伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、葉卓文 (均業北區)、孫銘謙 (東方)、曾以行 (香港U23)、周子謙 (港會)、陳晉一、周緣德 (傑志)、陳凱柏 (冠忠南區)、余煒廉 (理文)

中場：林衍廷 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港U23)、簡嘉亨 (港會)、趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延、胡晉銘 (理文)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、劉家喬 (香港U23)、馬斐、潘沛軒 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)