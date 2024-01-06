網球｜商竣程港網賽4強反負　獲羅比夫讚反手出色　魯素禾利反勝奧芬拿闖決賽 (21:35)

商竣程昨於8強擊退美籍3號種子堤亞科，今在4強面世界排名第5的羅比夫同樣打出驚喜，獲大批球迷支持的他甫開賽首局即打破對手發球局，以6：4先拔頭籌。羅比夫在次盤及時調整，首局經歷4次「刁時」並憑直接發球得分先拿一局，他隨後乘勢打破商竣程的發球局即振臂歡呼。商竣程落後0：3時，疑拉傷左大腿並需請求醫療暫停接受治理，終以2：6告負，盤數打成平手。羅比夫在決勝盤乘勝追擊，共5次發球直接得分，終以6：3再下一城，激戰2小時9分鐘下反勝過關。

總結香港之旅，商竣程直言滿意表現，期望今年可以保持同樣心態，一直享受比賽，他透露自己並無受傷，只是體能未能應付連場硬仗。商竣程在香港網賽寫下生涯最佳成績，他指這必屬最難忘記憶，對於首次跟世界頭5好手對壘，他直言是成長的重要經驗，「我第一盤打得主動，希望以快制勝，但世界前5球手就是不一樣，他們的專注度高，不會讓你輕鬆得分，我每分都要爭取」。

羅比夫則坦言勝利得來不易，「他（商竣程）打得很好，尤其是反手令人印象深刻。有一刻我不知道自己該怎樣做，但我仍保持樂觀，一直鼓勵自己，最後一盤有點幸運，但幸好我把握機會獲勝」。這名俄籍星盼跟魯素禾利打出一場精彩決賽，又稱在香港網賽有助備戰月中展開的澳網。

至於魯素禾利在香港網賽次圈勇挫次號種子、俄籍星將卡查洛夫過關，隨後再贏高度夫殺入4強。魯素禾利今日面對奧芬拿先輸一盤4：6下，連追兩盤7：5、6：3，苦戰2小時12分鐘下反勝晉級，繼2022年印度網賽後再闖ATP巡迴賽決賽，他指這是極佳開季。這名世界排名第69的芬蘭籍球手過去跟羅比夫3度碰頭，並於去年8月辛辛那提網賽打足3小時下險勝，他不諱言那是生涯最難忘的戰役之一，並盼明日在決賽保持自信爭勝。

雙打方面，2號種子艾華路／柏域在4強以盤數2：1反勝晉級，將於明午2時半的決賽硬撼頭號種子的比利時組合辛達基利／禾歷根。

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