足球｜巴西足總怒炒教練迪尼斯　傳斟聖保羅主帥杜利華　92歲名宿薩加奴與世長辭 (18:48)

49歲的費蘭度迪尼斯於2018年尾成為富明尼斯教練，至去年7月初兼任巴西隊主帥，主力帶領「森巴兵」角逐世界盃南美洲區外圍賽，卻在去年9至11月舉行的6場世盃外，僅取得2勝1和3負得7分排名第6的劣績，被榜首阿根廷拋離8分，而即使富明尼斯貴為南美自由盃盟主，在上月的世界冠軍球會盃決賽亦以0：4慘負曼城。巴足總據報在心頭好安察洛堤日前續約皇家馬德里後，改為向聖保羅主帥杜利華打主意。

此外，92歲的巴西名宿薩加奴與世長辭。球員時代能司職翼鋒或前鋒的他，曾協助巴西隊奪得1958和62年世盃冠軍，並先後以教練和助教身分，協助巴西在1970和94年世盃封王。他又在1998年世盃以主帥身分領軍，但在決賽吞法國隊3蛋屈居亞軍，而之前1年曾先後領軍揚威美洲國家盃和洲際國家盃。

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