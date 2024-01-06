明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

游泳｜何詩蓓膺游泳教練會最佳女泳員　奧運年盼凡事維持平常心 (16:15)

香港游泳教練會今日（6日）假香港體育學院舉行周年頒獎禮，在去年屢創佳績、包括於杭州亞運贏得2金1銀3銅的「女飛魚」何詩蓓獲選為最佳女泳員。踏入奧運年，手握5張入場券的她期望繼續為港隊爭取佳績之餘，也可凡事維持平常心，直言「只要努力總會有好成績」。

何詩蓓在去年接連為香港泳隊寫下「零的突破」，包括在7月長池世界賽的女子100米自由泳摘銀，以及在亞運贏得2金1銀3銅，她隨後轉戰世界盃也在3站橫掃6金。這名26歲港隊「女飛魚」直言2023是不錯的一年，期望今年繼續努力，「多謝泳總及體院對我的支持，近年政府投放很多資源在運動上，我覺得自己有責任為港隊取得好成績，讓大家知道這些資源沒浪費。這些資源幫到我之外，亦可帶動下一代運動員，希望我能啟發大家繼續努力，讓更多運動員在國際舞台取得佳績」。

今年長池世界賽將於下月11至19日假多哈上演，何詩蓓期望可以游出個人最佳成績（PB），並為巴黎奧運作準備，「比賽是最好的訓練，希望我能習慣比賽的心態，為奧運做足準備。距離7月的奧運尚有時間，我還會參加一些較小型的比賽，希望一路進步，只要努力總會有好成績，我不會想太多」。她冀今年凡事維持平常心，避免情緒太大波動，開開心心過年。何甄陶則獲選為最佳男泳員，他在亞運贏得50米自由泳銀牌，並游出A標拿下奧運入場券。

同為17歲的世青蛙王麥世霆及背泳新星張心悅分別贏得最進步男、女泳員，前者直言今年以爭取強項200米蛙泳奧運資格為目標；後者則指去年游出200米背泳A標後，期望今年繼續求進，再次刷新PB。張心悅又指何詩蓓為自己的榜樣，「她是國際頂級運動員，而且心態上很好，各方面都值得學習」。劉建希及莫思騏則獲最佳新秀獎。

教練獎項方面，麥世霆及張心悅等人的教練傅延浩庸最佳教練；蔡曉慧、陳燕燕及西茜則獲選為最佳分齡教練。至於崔瑋浚則贏得Harry Wright教練紀念獎。

其他報道：網球｜18歲國手商竣程延續神奇之旅　港網賽爆冷挫堤亞科　闖4強挑戰羅比夫

相關字詞﹕明報體育 游泳 香港游泳教練會 香港體育學院 杭州亞運 何詩蓓 麥世霆 張心悅 編輯推介

上 / 下一篇新聞