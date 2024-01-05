明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

國際象棋｜14歲港將高家瀚揚威兩國際賽　錫切斯國際象棋節奪冠成亞洲第一人 (16:30)

香港國際象棋手高家瀚（Jamison）揚威海外，這名14歲小將上月在西班牙連續出戰兩項賽事，先在貝尼多姆國際象棋錦標賽得季軍，隨後於錫切斯國際象棋節更勇奪冠軍，成為亞洲第一人，同時將連勝紀錄刷新至19場。

代表港隊出戰杭州亞運的高家瀚，去年12月初在貝尼多姆舉行的國際象棋錦標賽參加了B組 Sub-2000 的賽事，並從30個地區、共328名國際選手的激烈競爭中，取得6勝3和，奪得第3名佳績。高家瀚隨後轉戰在巴塞隆拿舉行的錫切斯國際象棋節，於B組賽事出戰10輪比試，他在第5輪已升上首名，最終順利守住冠軍寶座，成為這項比賽10年以來首位奪冠的亞洲棋手，並累積19場不敗紀錄。 

於國際賽場屢獲佳績的高家瀚，在2年前開始接觸國際象棋，並休學一年以專心進行訓練。他在杭州亞運面對具國際棋聯頭銜的選手，仍然能以3勝1和完成賽事。高家瀚指學習國際象棋充滿挑戰及樂趣，往往一個走法便能決定棋局的走向。作為香港智力運動員之一，他期望將努力化成影響力，讓國際象棋成為大眾喜歡的活動。

其他報道：動漫｜日漫《足球小將》作者高橋陽一宣布4月引退　結束近半世紀執筆生涯

其他報道：亞洲盃｜港足閉門練習賽1：2僅負塔吉克　明移師主辦國卡塔爾續備戰

其他報道：網球｜法國新星費爾斯港網賽力戰過關 男單8強大戰羅比夫

相關字詞﹕體育 編輯推介 象棋 國際象棋 高家瀚 錫切斯國際象棋節 貝尼多姆國際象棋錦標賽 杭州亞運

上 / 下一篇新聞