國際象棋｜14歲港將高家瀚揚威兩國際賽　錫切斯國際象棋節奪冠成亞洲第一人 (16:30)

代表港隊出戰杭州亞運的高家瀚，去年12月初在貝尼多姆舉行的國際象棋錦標賽參加了B組 Sub-2000 的賽事，並從30個地區、共328名國際選手的激烈競爭中，取得6勝3和，奪得第3名佳績。高家瀚隨後轉戰在巴塞隆拿舉行的錫切斯國際象棋節，於B組賽事出戰10輪比試，他在第5輪已升上首名，最終順利守住冠軍寶座，成為這項比賽10年以來首位奪冠的亞洲棋手，並累積19場不敗紀錄。

於國際賽場屢獲佳績的高家瀚，在2年前開始接觸國際象棋，並休學一年以專心進行訓練。他在杭州亞運面對具國際棋聯頭銜的選手，仍然能以3勝1和完成賽事。高家瀚指學習國際象棋充滿挑戰及樂趣，往往一個走法便能決定棋局的走向。作為香港智力運動員之一，他期望將努力化成影響力，讓國際象棋成為大眾喜歡的活動。

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