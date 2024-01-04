亞洲盃｜港足閉門練習賽1：2僅負塔吉克　明移師主辦國卡塔爾續備戰 (23:29)

據塔吉克足總表示，此戰不設換人上限，因此未列國際A級賽。賽前已預告會輪換的港足，今仗正選陣容對比元旦國際A級賽2：1反勝中國隊一役，僅保留李毅凱、陳俊樂、陳肇鈞及艾華頓4人；上仗梅開二度的前鋒潘沛軒，與新入籍射手史提芬彭利拿均獲擔正攻堅；門將則起用33歲老將葉鴻輝。塔吉克隊正選則派出6名外流兵，其餘5人全數效力國內班霸伊斯迪洛。

港足此戰25分鐘先失守，被對手效力烏茲別克球隊塔什干火車頭的前鋒Rustam Soirov攻破大門。惟僅落後8分鐘，港足便由艾華頓建功，半場賽和1：1。港足下半場換上余在言和安永佳，但對手51分鐘再憑在東歐摩爾多瓦落班的Shahrom Samiev取得進帳，再度領先。港足之後再由米高、陳晉一、張憙延及鞠盈智入替，但未能平反敗局。

港足主教練安達臣賽後稱，雖然此仗落敗，麾下整體發揮仍算理想，「球員不斷向對手施壓，十分進取。球隊收起不少主力下，輸波也不會感到失望。這仗兩個失球或許有點大意，球員能從中學習，可以做得更好」。大軍明日將轉飛卡塔爾多哈集訓，下場練習賽將於下周三硬撼由意大利籍名帥文仙尼領軍的沙特阿拉伯隊。

此外，中甲聯賽今早公布2023年度獎項評選結果。去季為廣西平果哈嘹攻入15球的港足射手安永佳，獲得年度最佳球員殊榮，並入選最佳陣容。而在亞洲足協（AFC）公布的亞洲盃各隊球員名單中，這名27歲前鋒顯示效力球會為新季中超升班馬四川九牛，意味已落實轉會。去年效力大連人的中堅勞烈斯，則被標示無所屬球會。