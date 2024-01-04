動漫｜日漫《足球小將》作者高橋陽一宣布4月引退　結束近半世紀執筆生涯 (21:00)

《足球小將》在1981年於集英社旗下的《週刊少年Jump》開始連載至今，全球售出超過9,000萬冊，作品影響全球，美斯、施丹、阿古路及托迪等足壇一代名將均曾公開年少時是這漫畫的讀者。而作品主軸為主角戴志偉（大空翼）由日本學界踢至職業賽，以至代表日本國家隊參加國際賽的故事，其餘主要角色還有小志強（日向小次郎）、若林源三、麥泰來（岬太郎）及三杉淳等。

已年屆63歲的作者高橋陽一，今在《週刊少年Jump》最新一期連載內頁宣布引退決定，並表示：「今年4月我將為目前兩部連載中的《足球小將》作品畫下句點，但此後我仍會持續監督相關的衍生作品。事實上我現在的健康狀況仍然很好，然而隨着我繼續創作漫畫，身體狀况隨年齡增長而下滑是不可避免的，我作畫的速度已大幅減慢了，更重要的是我的視力也變差了，很難集中注意力。」

他在文中又提及，漫畫產業向電子化轉型對他來說極具挑戰性，種種因素令他認為今年是引退的最好時機。

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