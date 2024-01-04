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網球｜法國新星費爾斯港網賽力戰過關　男單8強大戰羅比夫 (22:00)

男子職業網球巡迴賽（ATP）中銀香港網球公開賽今（4日）假維多利亞公園網球場續演，法籍19歲新星費爾斯在男單次圈面對從資格賽晉級的侯素拿，激戰逾兩小時下以直落兩盤7：5險勝，明日傍晚將與世界排名第5、俄籍頭號種子羅比夫爭入4強；中國隊的商竣程則於另一場8強惡鬥美籍3號種子堤亞科。

世界排名第36的費爾斯在首圈擊退克羅地亞隊的邦拿高約後，次圈面對世界排名第194的侯素拿時陷入苦戰，他在第6局發球雙錯誤下，遭對手率先破發，侯素拿及後再下一城，一度領先局數5：2。不過，費爾斯沉着應戰，第11局經歷4次「刁時」打破對手發球局，隨後再於關鍵一局直接發球得分，終在首盤以7：5先拔頭籌。

次盤戰况同樣緊湊，費爾斯積極進攻並率先破發，曾領先局數3：1，但侯素拿力追至5：5平手。不過，費爾斯憑較佳首發得分率及網前表現連贏兩局，以7：5再下一城，激戰逾兩小時下晉級。費爾斯賽後直言勝利得來不易，「他（侯素拿）的底線抽擊很強，而且發球不錯，幸好我接發表現不俗，也打得進取，希望明日更早入局，快點找到比賽節奏」。

費爾斯上月應前世界一哥拿度的邀請出席於科威特的集訓營，這名19歲新星笑言季前準備不俗，但仍渴望多打比賽，並放眼今夏於家鄉舉行的巴黎奧運，「我不確定自己的排名可否拿下參賽資格，若能在家鄉出戰奧運，定必是最美妙的事情，且看我能走得多遠吧」，他續指若不能球員身分參賽的話，或會觀看足球及田徑賽事。

至於頭號種子羅比夫今在男單賽事首登場，在港極受歡迎的他面對世界排名第108的英籍球手寶迪雖以6：4先贏一盤，但他次盤卻陷苦戰，鬥到「搶七」時一度落後7：8，但這名世界排名第5的俄將隨後把握對手非受壓失誤並連取3分，最終細分險勝10：8。

羅比夫賽後表示，此仗是新年第一場單打，難免感到壓力，即使獲勝仍有很多不足之處，比賽期間未能好好控制情緒。這名俄籍星將去年曾在利華盃與費爾斯為歐洲隊並肩作戰，對於明日8強「化友為敵」，他坦言絕不能掉以輕心，「他的力量很強，在新生代中能力突出，我不論身心都要好好準備明日的賽事」。

至於麥簡斯麥當勞／雲迪桑普原定尾場在男雙次圈上陣，但雲迪桑普因身體不適退賽，故對手卡殊／基路威不戰而勝，明午鬥頭號種子的比利時隊爭入決賽。

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