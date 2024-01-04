足球｜麥巴比李康仁領PSG衛冕法超盃　尼斯後衛反猶被禁賽8個月 (17:04)

PSG今仗開賽僅3分鐘，便由戰畢此仗後便要向韓國隊報到參戰亞洲盃決賽周的李康仁，接應隊友奧士文尼迪比利的右路傳中，近門射入半空門先開紀錄。雖然及後圖盧茲藉多次反擊製造具威脅攻門，全場17射6中門均較PSG略多，惟始終未能破門之餘，更於44分鐘被麥巴比扭過數名守將遠射得手，助PSG鎖定勝局，終以兩球淨勝而回成功衛冕，亦是球隊歷來第12次在法超盃封王，刷新此項賽事紀錄。

賽後麥巴比被問及會否與PSG續約時未有正面回應，僅稱當刻只專注為PSG爭取更多錦標，「現在我們完成了首個目標，此後便要放眼其他賽事，我不會因合約問題影響當下要專注的事情，我今夏與會方最終有任何決定並不重要」。由於這名25歲法國隊隊長與PSG的合約尚餘半年便會到期，這亦令過去一直與皇家馬德里等球會扯上關係的他，勢將再度成為轉會市場的「風頭躉」。

另外，效力法甲球會尼斯的阿爾及利亞國腳艾泰，去年底因分享反猶太影片被法國警方拘捕，當地法院昨判這名27歲後衛停賽8個月，並罰款4.5萬歐元（約38.5萬港元）。事緣有穆斯林信仰的艾泰，去年10月在個人社交網轉載一段由巴勒斯坦傳教士呼籲對猶太人施暴的片段，即使其後他公開道歉，並強調譴責一切暴力行為，但仍因涉嫌「歌頌恐怖主義」被捕。

其他報道：網球｜堤亞科港網賽闖8強鬥國手商竣程 卡查洛夫次圈意外下馬