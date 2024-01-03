網球｜堤亞科港網賽闖8強鬥國手商竣程　卡查洛夫次圈意外下馬 (22:55)

堤亞科曾於2022年底獲邀參加香港國際網球挑戰賽，最終因傷無緣訪港，逾一年後終踏足維園出戰。目前世界排名第16的他，此戰面對排名低38位的基文奴域未受考驗，首盤打破對手一次發球局下，先贏一盤6：3。兩人次盤均保住發球局，結果堤亞科在決勝局贏「細分」7：4，直落兩盤贏波晉級8強。

25歲的堤亞科在2024年首戰旗開得勝，他希望新一年改變想法，不再過分催谷自己，享受比賽過程，「去年給予自己太多壓力，想在大賽爭取好成績，現在只想全程投入在比賽當中，這仗可見我樂在其中」。去年曾首度躋身世界前10的他，上月與原教練兼南非籍名將費雷拉分道揚鑣，換上阿根廷籍教練莫亞諾備戰新球季，但他透露訓練模式改變不大，「練習內容都是一樣，只是嘗試在場上變得更進取、強悍，這仗也見到成果」。

堤亞科將於周五接戰8強，對手將是持外卡參戰的18歲中國隊新星商竣程。他與荷蘭籍球手雲迪沙斯曹普3盤均拉鋸至「搶七」，首盤先輸細分5：7，惟及後連續兩盤贏細分7：2，激戰逾3.5小時後反勝盤數2：1，首闖ATP巡迴賽8強。

至於世界排名第15位的卡查洛夫今在單打首度登場，面對世界排名69位的魯素禾利，首盤戰至決勝局以細分2：7告負。儘管他在次盤兩度破發，以6：2扳回一城；惟決勝盤反被對方兩度攻破發球局，終以2：6吞敗，盤數輸1：2。由於他與羅比夫昨晚在男雙次圈止步，故已完成香港公開賽之旅。至於單打頭號種子羅比夫明日在次圈亮相，對手為英籍球手寶迪。

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