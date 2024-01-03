英超｜韋斯咸白禮頓言和　將曼聯踢落第8　富安健洋稱亞洲盃非國盃應6月上演 (18:06)

韋斯咸此仗雖佔主場之利，傷兵亦不及白禮頓多，卻被敵軍取得近七成控球權，以及攻門次數多達22次8中，但靠「鎚仔幫」門將艾路拿多次力挽狂瀾保住不失，雙方終互交白卷。領隊莫耶斯坦言滿意在「聖誕快車」檔期4仗取得3勝1和，卻質疑此仗為遷就直播定在今晨舉行，致使在英超斬獲6球的翼鋒古達斯，因需歸隊加納備戰本月14日凌晨揭幕的非國盃而缺陣，不能像埃及隊前鋒穆罕默德沙拿般，於早一天上陣協助利物浦挫紐卡素後才歸隊。

至於去夏由「紅軍」轉投白禮頓、明日便38歲的白禮頓中場占士米拿，今晨第632次在英超上陣，並肩曼聯名宿傑斯，僅不及653次的英格蘭隊名宿中場巴利。此外，阿仙奴的日本隊守將富安健洋表示，本月13日凌晨開戰的亞洲盃及非國盃應睇齊歐洲國家盃在6月舉行。另外，正鬧中堅荒的熱刺據報願斥資2500萬鎊（約2.5億港元）羅致熱拿亞後衛達古辛應急。

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