英超｜韋斯咸白禮頓言和　將曼聯踢落第8　富安健洋稱亞洲盃非國盃應6月上演 (18:06)

韋斯咸今晨（3日）英超獨腳戲主場逼和白禮頓0：0，賽後分別以20戰得34和31分排第6和7位，並將同得31分的曼聯踢落第8。「鎚仔幫」領隊莫耶斯賽後質疑賽會為遷就直播，將此役定在今晨上演，導致隊中次席射手古達斯因要向出席非洲國家盃的加納隊報到而無緣披甲。
韋斯咸此仗雖佔主場之利，傷兵亦不及白禮頓多，卻被敵軍取得近七成控球權，以及攻門次數多達22次8中，但靠「鎚仔幫」門將艾路拿多次力挽狂瀾保住不失，雙方終互交白卷。領隊莫耶斯坦言滿意在「聖誕快車」檔期4仗取得3勝1和，卻質疑此仗為遷就直播定在今晨舉行，致使在英超斬獲6球的翼鋒古達斯，因需歸隊加納備戰本月14日凌晨揭幕的非國盃而缺陣，不能像埃及隊前鋒穆罕默德沙拿般，於早一天上陣協助利物浦挫紐卡素後才歸隊。
至於去夏由「紅軍」轉投白禮頓、明日便38歲的白禮頓中場占士米拿，今晨第632次在英超上陣，並肩曼聯名宿傑斯，僅不及653次的英格蘭隊名宿中場巴利。此外，阿仙奴的日本隊守將富安健洋表示，本月13日凌晨開戰的亞洲盃及非國盃應睇齊歐洲國家盃在6月舉行。另外，正鬧中堅荒的熱刺據報願斥資2500萬鎊（約2.5億港元）羅致熱拿亞後衛達古辛應急。
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