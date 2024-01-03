網球｜拿度久休復出旗開得勝　笑稱新年首要目標「保持健康」 (18:21)

將近一年未有比賽，世界排名已跌至672位的拿度昨復出力證寶刀未老，在布里斯班國際賽男單首圈面對30歲奧地利籍名將堤安姆，他首發得分率高達九成，全場亦只是4次無壓力下失誤，最終交戰不足1.5小時便直落兩盤贏7：5、6：1，晉級次圈後明日將鬥同樣以外卡身分參賽的主場球手古比拿。

對於復出首擊旗開得勝，拿度笑言現以平常心看待，「畢竟年紀不輕，經歷傷患及手術後，我亦要更小心面對自己的身體。對我來說，現時最重要的是保持健康，這無疑是新一年的最大目標，因我仍熱愛打網球，即使久疏戰陣但感覺也很快回來了」。他又明言現階段未為退役定下時間表，只要身體許可仍希望延續職業球員生涯。

另外，去年因產子而休戰的日本籍名將大坂直美，日前在復出戰過關後，今在布里斯班國際賽女單次圈以盤數6：3、6：7（4：7）、4：6，反負16號種子的捷克籍名將彼絲高娃，無緣晉級。至於頭號種子的白俄籍好手莎芭倫卡 則輕鬆直落兩盤淘汰法籍球手躋身16強。

其他報道：空手道｜劉慕裳登個人形「世一」寫歷史 冀保持初心突破界限

其他報道：英超｜韋斯咸白禮頓言和 將曼聯踢落第8 富安健洋稱亞洲盃非國盃應6月上演