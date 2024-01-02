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網球｜黃澤林港網賽男單首圈力戰近兩小時　直落兩盤不敵世界第27好手梅薩迪 (22:40)

ATP中銀香港網球公開賽今（2日）上演次日正賽。佔主場之利的港隊球手黃澤林（Coleman）昨伙比利時籍拍檔在男雙首圈止步後，今轉戰單打首圈硬撼意籍6號種子梅薩迪。初戰ATP巡迴賽的他力戰1小時46分鐘後，以直落盤數4：6、5：7敗陣。

世界排名第253位的黃澤林，此仗越級挑戰排名第27位的梅薩迪不落下風。他在首盤第3局遭破發後仍緊咬局數，以4：6僅負。19歲的他次盤第3局再被攻破發球局，但第10局亦回敬破發，扳回局數5：5。不過，梅薩迪之後連取兩局，使黃澤林以5：7再飲恨，首圈止步並完成所有賽事。

縱使職業生涯首次ATP巡迴賽之旅，在單、雙打均一輪遊作結，黃澤林過去兩天表現已贏盡在場球迷掌聲，賽後更獲梅薩迪盛讚發球出色，「將來有能力成為具威脅的球手」。對於對手的稱讚，Coleman亦滿意本仗發揮，並回應道：「對方這樣說並非必然，很高興他認為我日後能跟他收窄差距。我會繼續努力，現時方向正確，訓練和配套都很好，不少人給予幫助，我相信自己可力爭上游，祝我好運吧」。

他又說，一連兩日重返網球路起點維園出戰，心情甚為激動，「我5歲在維園3號場開始學網球，到現在站在中央場對戰世界頂尖球手，感覺截然不同，沒有其他地方比這裏更適合進行我的巡迴賽處子戰」。他透露暫定下周會到泰國出戰ATP挑戰賽分站，2024年以打入大滿貫和巴黎奧運，以及躋身世界前100名為目標。

至於去年受右膝傷勢困擾的克羅地亞籍前「世三」球手施歷，今午迎來休戰近半年後的復出戰，面對5號種子、世界排名第25位的德國籍球手施祖夫。這名2014年美網冠軍全場錄得20次發球直接得分（Ace），並在首盤先取6：3；惟次盤開始體力不繼，全場錯失8個決勝分下，與對方連續兩盤拉鋸至「搶七」，終激戰3小時後，分別以細分4：7及7：9反負。

ATP香港公開賽明日將上演單打及雙打次圈，已在雙打亮相的單打次號種子卡查洛夫，與美籍3號種子堤亞科均會登場。

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