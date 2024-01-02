英超｜利物浦4：2力克紐卡素　拉開榜首優勢至3分 (16:52)

以榜首姿態迎接2024年的利物浦，今晨面對殘陣的紐卡素甫開賽便主導形勢，翼鋒路易斯迪亞斯於18分鐘的建功因助攻的隊友達雲紐尼斯越位「食詐糊」，他4分鐘後再博得12碼，但隊友穆罕默德沙拿操刀被「喜鵲」門將杜巴夫卡撲出，再度錯過領先機會，半場互交白卷。

不過換邊後「紅軍」即由沙拿於49分鐘接應紐尼斯的傳中先開紀錄，即使敵軍前鋒阿歷山大伊沙克在5分鐘後一度扳平，但主宰局面的利物浦於74分鐘有前鋒迪亞高祖達助攻予中場居迪斯鍾斯近門射入再度領先，再有另一鋒將加普在4分鐘後拉開比數，連同沙拿在86分鐘再獲12碼射入，終以4︰2力克一度由後衛保治文再度追近比數的紐卡素，賽後20戰得45分，藉阿仙奴日前吞下兩連敗跌至第4，領先登上次席的阿士東維拉3分。

賽後紅軍主帥高普笑言：「此仗是特別的一夜，麾下由開賽便展示出爭勝心，若非杜巴夫卡的精彩表現，我們或可贏得較輕鬆。」而他又盛讚沙拿再次展現出改變戰局的能力，又認為是役製造多達34次攻門屬理想現象，認為製造入球機會愈多，容錯率便愈高。

至於喜鵲領隊艾迪賀維則承認球隊現與前四球隊表現有差距，又認為以現時傷兵滿營下，球員們已踢出拼勁與鬥心，對球隊前景仍感樂觀。

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