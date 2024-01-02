亞洲盃｜港足閉門友賽反勝中國隊　安達臣稱看見麾下進步　內媒揶揄國足「輸球又輸人」 (14:56)

港足昨仗上半場落後1球下，憑後備入替的前鋒潘沛軒換邊後梅開二度扭轉敗局，在海外集訓旗開得勝。主帥安達臣指出，球員面對國足動力倍添，並漸見其理想踢法雛形，「我們可以踢得具侵略性，讓對手陷入苦戰。過去3、4日操練重點加強快速反擊能力，此仗看得見他們在進步」。

潘沛軒繼本地集訓對戰傑志和香港U23後，3仗友賽共入5球狀態大勇。他賽後接受本報訪問稱，贏波讓全隊在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周前信心大增，「知道國足實力強，與亞洲盃時的對手差不多。擊敗他們後，操練時的狀態都會提升」。曾為德甲神射手的安帥，則提醒這名23歲射手切忌自滿，「他需要專注在場上、腳踏實地。他充滿自信，但不要變得高傲、耍『大牌』」。

內地傳媒對國足落敗態度負面，其中《澎湃新聞》以「輸球又輸人」命題，揶揄球隊在3名職球員領紅下敗陣。3名被逐者分別為中場王上源、後衛吳少聰，以及曾在2017年效力香港老牌球會南華的塞爾維亞籍助教麥高派路域；當中王上源及麥高派路域均據報與向球證投訴過激被逐；吳少聰則是在搶截時舉腳過高，傷及港足球員頭部，涉危險動作領直紅。

此外，內地足球記者馬德興則在微博透露昨仗戰况，指出國足前20分鐘表現不俗，進攻配合清晰，「感到拿下這場比賽沒問題、國腳們總算可以有一天的休整了」。不過，及後港足大舉反壓，使國足接近20分鐘「未能將球有效地傳過中場線」。他形容國足吞敗後，「不論球隊還是球員，都將面臨更為惡劣的輿論環境和氛圍，這是必須要面對的現實」。

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