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網球｜黃澤林港網賽男雙首圈止步　明轉戰男單首圈鬥梅薩迪　商竣程爆冷挫謝利 (23:40)

男子職業網球巡迴賽（ATP）睽違21年重返香港，「中銀香港網球公開賽2024」的正賽今日（1日）在維多利亞公園網球主場開打。中國籍18歲新星商竣程在男單首圈即打出驚喜，以2：1反勝世界排名第33的謝利，闖次圈鬥雲迪桑普。港隊首席球手黃澤林壓軸出場，伙比利時隊拍檔波格斯在男雙首圈硬撼俄籍星級組合羅比夫／卡查洛夫，終以盤數0：2見負。黃澤林稍作休息，明晚將轉戰男單首圈鬥意籍6號種子梅薩迪。

黃澤林伙波格斯在男雙首圈出場，即使賽事約晚上10時開打，但在能夠容納約3600人的維園網球場仍有近6成入座率。羅比夫和卡查洛夫的男單世界排名第5及第15位，這對俄籍兒時好友去年在ATP 1000級的馬德羅大師賽合力贏得首項雙打錦標，更贏得球迷票選的ATP我最喜愛組合。黃澤林／波格斯終以2：6、x：4：6不敵這對俄羅斯組合。

另外，中國18歲新星商竣程同日在男單首圈硬撼世界排名第33的塞爾維亞籍7號種子謝利，前者首盤先輸6：7（5：7）下，激戰2小時51分鐘連追6：3、7：6（10：8），以盤數2：1驚險反勝，首次擊敗世界頭40的球手。獲得全場近一面倒支持的他，賽後笑言新年擁有一個好開始：「很高興來到香港比賽，我的父母都在場為我打氣，而且這裏的觀眾和場地皆是完美。我起床時寫了一個小目標，今天打球不能抱怨，希望2024年第一天有好開始」。

世界排名第183的商竣程稱謝利是意志力強的對手，能拿下這場硬仗是生涯最大勝仗，亦可加強自信。他又透露自己減磅5公斤並變得更靈巧為獲勝關鍵，他笑言若未減磅，在第3盤「搶七」落後7：8陷出局邊緣時，或未能以高壓球得分逆轉戰局。

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