港超賽會盃｜傑志極刑戰擊退理文　奪2024年首冠　伍健滿意辦賽成效盼恆常化 (21:00)

傑志首仗以5：0大勝派副選的東方晉級，理文則以3：2險勝10人標準流浪闖決賽。賽事不設外援上限，故藍鳥是役正選派出土庫曼國腳明加索夫、奧地利前國腳恩查等7名外援；理文則有愛沙尼亞隊射手安尼亞、前荷甲中場保利臣等5名洋將擔正。

理文早段把握兩次突擊機會，兩分鐘先由安尼亞禁區內撞射得手拔頭籌，5分鐘後再由巴西籍翼鋒基華尼頓直搗禁區單刀建功，開賽7分鐘領先兩球。不過，傑志馬上還以顏色，米基爾9分鐘接應角球迎頂破網，以及明加索夫14分鐘近門射破敵軍門將袁皓俊的十指關，同樣只花上7分鐘，把賽事變回和局，以2：2完半場。

兩軍換邊後續積極搶攻，其中理文74分鐘有保連奴施展倒掛，未能命中目標；傑志及後亦有伊高沙托尼半單刀被袁皓俊擋出。雙方90分鐘後未分高下，進入互射12碼階段。理文有首輪操刀的安尼亞射斜「宴客」，傑志5輪皆命中，包括隊長羅拔圖射入奠勝球，藍鳥在極刑戰以5：4勝出，拿下今季首冠，並獲得8萬元獎金。

有份促成港超賽會盃誕生的傑志會長伍健賽後說，今日入場人數寫下本季紀錄，「證明香港人1月1日需要一個足球比賽」。他希望日後編排賽程時預早空出檔期，使元旦舉辦此賽事恆常化，「香港人放假沒地方去，喜歡足球的話攜同一家大小入場觀賽，這檔期是十分理想」。他透露3日賽事票房籌得約20萬元，扣除開支後將平分予11支港超球會。

伍健亦被問到傑志下半季的陣容變動，透露日內將有一名「年輕貌美」的外援加盟，填補早前離隊外援空缺，「球隊部分位置有老化現象，要開始慢慢注入新血」。

相關報道：港超賽會盃｜流浪3球挫東方摘季 歐陽耀冲回流首戰建功