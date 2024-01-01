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友賽｜日本元旦響頭炮5蛋贈泰國　九連勝破隊史紀錄　三笘薰負傷照入亞洲盃大軍　 (19:27)

日本隊在2024年延續強勢，元旦日下午於東京的國立競技場與泰國隊拍跳，結果下半場火力全開下，藉田中碧、中村敬斗、川村拓夢及南野拓實各入一球，加上對手球員的烏龍湊成5：0大勝，由去年6月至今豪取九連勝，寫隊史在國際A級賽事最長連勝紀錄，另外，日本隊教練森保一亦公布出戰月中開打的亞洲國家盃26人大軍名單，正在養傷的白禮頓翼鋒三笘薰仍告入圍。

日本隊今戰續以鈴木彩艷把關，前線則由細谷真大掛帥，支援他的是中場伊東純也及田中碧等，在兩軍半場互無紀錄下，日本隊主帥森保一下半場即作出兩個調動，以中場堂安律入替伊藤涼太郎，以及由中村敬斗代替奧拔侃志，結果在下半場50分鐘收效，堂安律左路傳予在右路的伊東純也，後者傳中時皮球落在對手腳下，並隨即彈向突入的田中碧，該名效力杜塞爾多夫的中場勁射為「藍武士」先開紀錄，日本隊隨後由中村敬斗、川村拓夢及南野拓實3名後備兵分別建功，加上泰國隊後衛伊利亞斯杜拉擺鳥龍湊成5：0大勝。值得一提的是，今戰除了是球隊首次在元旦日取勝，而「藍武士」連勝9戰後，也創出球隊最長的國際賽A級賽事連勝紀錄。

日本隊教練森保一同日公布亞洲國家盃決選名單，上月底在英超作客水晶宮時觸傷左足踝，並證實需缺陣4至6周的白禮頓翼鋒三笘薰仍然入選，另外，富安健洋、遠藤航及久保建英等旅歐球員亦悉數在陣。日本隊在亞洲盃身處D組，對手包括印尼、伊拉克和越南隊。

日本亞洲國盃大軍名單：

門將：前川黛也（神戶勝利船）、鈴木彩艶（聖圖爾登）、野澤大志（FC東京）

後衛：谷口彰悟（艾雷恩）、板倉滉（慕遜加柏）、渡邊剛（真特）、中山雄太（哈德斯菲爾德）、町田浩樹（聖基萊斯聯）、毎熊晟矢（大阪櫻花）、富安健洋（阿仙奴）、伊藤洋輝（史特加）、菅原由勢（阿爾克馬爾）

中場／前鋒：遠藤航（利物浦）、淺野拓磨（波琴）、守田英正（士砵亭）、前田大然（些路迪）、堂安律（弗賴堡）、中村敬斗（蘭斯）、久保建英（皇家蘇斯達）、伊東純也（蘭斯）、南野拓實（摩納哥）、三笘薰（白禮頓）、旗手怜央（些路迪）、上田綺世（飛燕諾）、佐野海舟（鹿島鹿角）、細谷真大（柏雷素爾）

相關字詞﹕明報體育 日本隊 亞洲盃 泰國隊 三笘薰 編輯推介

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