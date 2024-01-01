英超｜阿仙奴兩連敗由「聖誕冠軍」跌落第4　阿迪達嘆今季最糟糕一仗　賴斯稱不必恐慌 (18:45)

阿仙奴此役有上場英超負韋斯咸時停賽的左中場夏維斯復出，前鋒加比爾捷西斯則先列後備，改由尼基迪亞掛帥，伙拍兩翼加比爾馬天尼利及布卡約沙卡攻堅。阿仙奴甫開賽5分鐘打反擊，馬天尼利左路推大位射門，倒戈的富咸門將賓特尼奴雖撲出，卻被沙卡補中打開紀錄。29分鐘，伏兵遠柱的富咸前鋒魯爾占美尼斯接應傳中射入扳平結束上半場。

阿仙奴下半場換入養傷1個月的守將富安健洋，但這名25歲的日本國腳在59分鐘，於自家禁區內「手球助攻」敵鋒卜比列特抽入，協助賽前英超三連敗的富咸鎖定2：1勝局，也相隔12年再度交手勝出，「兵工廠」則未能以2023年一哥的名銜衝線，並以20戰續得40分降落第4，與少踢1場的季席球隊曼城同分，落後明晨主場迎戰紐卡素的利物浦及次席阿士東維拉兩分。

阿仙奴領隊阿迪達說：「這是痛楚和悲傷的一天，亦是球隊今季最糟糕一仗，我們不值得勝出。富咸所取得的兩個入球實在太容易，這是往後不能再發生的，否則你便永遠不能如願以償。」至於比賽期間曾與隊友後衛加比爾馬加希斯激烈口角的迪格蘭賴斯則說：「當領先後，我們須加強控制戰局，而且須更有信念和對勝利更飢渴地比賽，隊友之間必亦須更有要求。」

這名24歲的英格蘭國腳又表示，即使很多傳媒時常報道阿仙奴今季可重奪英超，「但己隊不能認同，只是盡力踢好每場比賽。現在不必恐慌，聯賽尚有很多比賽，最重要是保持樂觀。」阿仙奴下仗會在下周一凌晨的英格蘭足總盃第3圈主場大戰利物浦，之後於本月20日晚在聯賽與客軍水晶宮踢倫敦打呲戰。

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