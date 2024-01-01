港超賽會盃｜流浪3球挫東方摘季　歐陽耀冲回流首戰建功 (17:43)

34歲的歐陽耀冲過去兩季分別效力日丙YSCC橫濱及岩手盛岡仙鶴，惟未有出場紀錄；他這次以特邀球員身分，為流浪出戰港超賽會盃，上周四對理文未獲上陣後，本仗擔正出任右翼。而他對上一次在正式比賽上陣是在2020年3月，代表流浪出戰足總盃8強，該戰對手同為東方。

歐陽耀冲是役穿上亞洲盃港腳林衍廷留下的16號球衣，賽前廣播員讀出其名字時，以及開賽早段的每次觸球，都有球迷叫囂助興。流浪在18分鐘由神田夢實博得12碼，「歐冲」擔任「劊子手」替球隊先開紀錄。他在29分鐘再交出妙傳，造就盧均宜傳中予新援前鋒盧美菲亞撞射得手，後者連續兩仗均有進帳。

半場領先兩球的流浪，換邊後把歐冲移到左翼。他戰至64分鐘被19歲小將梁凱俊入替，獲現場球迷報以掌聲致意。梁凱俊於87分鐘禁區頂抽射破網，為流浪鎖定3：0勝局，擊敗正選平均年齡僅22.3歲的東方摘季。

旅日期間遭受球迷冷言冷語，歐冲賽後卻獲大量球迷守候等待簽名、合照。面對球迷的熱情，他對此說：「支持和不支持的人一定都有，但想不到這兩場有這麼多球迷呼喊我的名字，自己都很感動，覺得一定要準備就緒，為大家踢好此仗。」他透露這次沒簽約下為流浪出戰，倘受傷後果自負，「但知道有好多球迷想睇我踢波，我也很想落場」。

歐冲自評回港首戰，坦言只隨隊練了數天，因此肌肉有點未能適應比賽強度，但認為此戰仍能交出好表現，「如果身處日本，不可能出現這情况，反映兩地足球水平差距」。他另透露，目前仍未與包括流浪在內的任何隊伍洽談簽約，「不論哪處都歡迎接洽，始終太耐沒比賽，正常都無人問津。希望經過今仗好一點，起碼讓人看見還『行得踢得』」。

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