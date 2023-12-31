網球｜ATP香港公開賽揭戰幔　名將之後王子夫負丹尼爾太郎　偕王康傑無緣正賽 (21:58)

香港繼2002年後再辦ATP級賽事，首日免費入場下吸引逾千人觀賽，小將王子夫在男單資格賽打頭陣，並於首圈硬碰世界排名第75的日籍好手丹尼爾太郎。王子夫表現慢熱，首盤先以0：6呑敗。

王子夫在次盤遭丹尼爾太郎打破發球局，一度落後0：3，但他在球迷打氣下及時作出調整，第4局戰至「刁時」保住發球局後，難掩興奮並向坐在觀眾席的親友豎起拇指。這名18歲小將隨後積極上網進攻，與對手打成均勢，惟他未能破發下，以3：6再輸一盤，無緣晉級。

王子夫對於有機會在主場出戰ATP賽事感興奮，又指跟高水平球手較量的機會難得，他坦言自己入局太慢，但仍滿意發揮，「我在第二盤後段才開始入局，那段時候對手已經開始手軟，但已經太遲，未能打破他的發球局」。

9月滿18歲的王子夫，透露目前一邊讀書、一邊打網球，來年亦會繼續雙線發展。今年8月正式重返球場的他不諱言目前是「從零開始」。展望2024年，他放眼世界排名殺入前500，並期望未來代表港隊出戰亞運及奧運等大賽。

作為名將之後，王子夫指母親湯嘉寶給予自己信心，「她教過黃澤林、謝淑薇等球手，我知道自己聽她的話就對了」。湯嘉寶對愛兒重新打球約4個月的成績感神奇，她表示兒子將赴泰國參加ITF賽事，汲取實戰經驗。

另一港將王康傑在資格賽首圈面對世界排名144位的法國球手阿堤曼，以直落兩盤4：6、2：6告負。他大致滿意今年成績，並透露會留港訓練3至4周，備戰來年2月4至5日在主場鬥津巴布韋隊的台維斯盃世界二組賽。適逢美斯在2月4日隨國際邁阿密訪港友賽，他笑言：「我們的目標是護級。如果買不到票看美斯，可以來維園支持港隊」。

至於香港一哥黃澤林，在明晚將伙拍比利時籍拍檔波格斯，在男雙首圈硬撼俄籍星將羅比夫／卡查洛夫。

另外，賽會在維園特設網球同樂區，意籍球手梅蕯迪和阿根廷隊的加治恩，今日亦先後到場為球迷簽名。

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