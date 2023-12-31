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亞洲盃︱港足明晚元旦閉門拍跳中國隊　將帥稱賽果非首要　冀實戰促進磨合 (19:25)

正於阿聯酋備戰亞洲盃決賽周的香港足球代表隊，將於明晚（1日）元旦迎來2024年首擊，與中國國家隊踢閉門拍跳。主帥安達臣強調友賽意義重於獲得實戰經驗，盼麾下在此戰展現集訓所得成果。

港足上周三啟程往阿布扎比後，在當地已進行了3日操練。主教練安達臣透露，部分球員尚有適應時差困難，中場黃威及非裔射手米高則仍有輕傷。對於跟國足的友賽，安帥希望麾下能展現集訓成果，「球員要習慣與更強隊伍交戰的節奏，明白要比過去在香港的日子付出更多」。他又期待本仗測試不同的進攻配搭，「很高興看見安永佳狀態不俗，在訓練留下好印象；史提芬彭利拿也一樣，我喜歡其風格，但他始終加入球隊不久，仍需時適應」。

此外，內地傳媒近日指明日迎接27歲生辰的安永佳，已拒絕中甲廣西平果哈嘹開出新合約，盛傳來季轉投升上中超的四川九牛。

效力大埔的中場陳肇鈞則說，明白球迷非常重視這場比賽，但相比戰果更希望從中促進與隊友磨合，「我們終極目標始終放在卡塔爾（亞洲盃決賽周），希望在賽事中有所得着，讓球隊內部感覺有進步。不少球員剛傷癒復出，甚至這一年完全未合作過，希望透過這場A級賽可以建立默契」。

國足本月19日已抵達阿聯酋集訓，較港足早逾一星期，大軍26人包括香港出生的中場戴偉浚。他們在阿布扎比已踢兩場熱身賽，分別以5：1大勝當地第3級聯賽球隊，以及前日0：2不敵阿曼隊。港足近兩次在2019及2022年東亞盃與國足交手，分別以0：2及0：1告負。

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