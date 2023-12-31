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沙特聯｜C朗轟第54球領艾納斯大捷　膺今年「入球王」　冀明年再接再厲　 (16:35)

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（31日）為沙特聯球隊艾納斯作客泰禾恩一戰打足全場，並在下半場補時階段為球隊頂入「埋齋」，除領軍大勝4：1續追榜首希拉爾外，連同這入球，38歲的C朗在2023年共轟入54球，成為本年「入球王」。

C朗在2023年的最後一戰，帶領艾納斯在聯賽作客第4位的泰禾恩，球隊雖然先失一球，但及後憑中場波索域、後衛拿樸迪、中場奧達維奧艾美臣以及個人埋齋，終以4：1反勝主隊，艾納斯賽後19戰得46分，落後榜首希拉爾7分居沙特聯次席。C朗說：「我很高興，對於個人及球隊來說，這都是美好的一年，我在艾納斯及葡萄牙隊都有不少入球，感覺真好，我希望2024年可再接再厲！」C朗目前以20球領先聯賽射手榜，並以3球領先希拉爾的阿歷山大米祖域。

C朗在2023年共攻入54球，有44球是為其效力球會艾納斯取得，另外10球則在代表葡萄牙隊時攻入。C朗亦成功壓倒效力拜仁慕尼黑的英格蘭隊前鋒哈利卡尼（52球），以及法籍的巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比（52球），而正在養傷的挪威隊曼城前鋒艾寧夏蘭特，則以50球緊隨3人之後，至於列第5位的，則分別是巴甲球隊富明尼斯的阿根廷前鋒謝文卡奴、美職FC洛杉磯的加篷翼鋒丹尼斯布安加以及羅馬的比利時中鋒盧卡古，3人在2023年各有40球進帳。

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