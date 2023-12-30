英超｜彭馬梅開二度　車路士收爐戰3：2險勝盧頓 (22:33)

近况回勇的車路士今仗由前鋒布查掛帥，近期傷癒復出的鋒將尼干古改列後備，而下月將暫離隊出戰非洲國家盃的塞內加爾國腳前鋒尼高拉斯積遜，是役則移後任左翼。開賽12分鐘，停賽復出的高爾彭馬藉盧頓中場伊沙卡保尼在後場轉送失誤，隨即截去皮球遠射得手先開紀錄。戰至37分鐘，「藍戰士」翼鋒馬度基右路窄角度右腳勁射破網拉開比數，個人連續兩仗有「士哥」，助球隊半場領先兩球。

戰至70分鐘，車路士由彭馬接應積遜的直線妙傳，扭過敵軍門將後射入空門，個人梅開二度之餘，亦是近5仗出戰聯賽第4個入球。4分鐘後盧頓有前鋒伊利查艾迪巴約頂入，但因助攻的隊友艾菲達奧堤越位在先「食詐糊」。

不過，積極反撲的盧頓先由倒戈的中場巴克里在80分鐘接應角球傳中頭槌建功，再有艾迪巴約在87分鐘門前「執雞」破網，令末段一度再掀高潮。結果車路士保住勝局，以3：2險勝盧頓，以連勝迎新歲。

另外，車路士領隊普捷天奴賽前透露即將重開的冬季轉會窗變動不大，又指自己擁有買賣球員話語權，「由我今夏接掌開始，一直與班主及體育總監有良好溝通，包括球員買賣。我相信任何教頭都希望有份參與，這對球會發展有正面作用」。

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