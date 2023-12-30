拳擊｜港將陳衍婷奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶　放眼做世界女拳王 (21:32)

陳衍婷3個月內3度奏捷，這次成WBC亞洲女拳王，她不諱言是「越級挑戰」，因對手Peeyaluk有豐富比賽經驗。陳衍婷說：「對手在泰國排頭3，業餘加職業賽打過逾百場，我只有十幾場業餘連勝及3場職業連勝紀錄。話雖如此，我充分的準備，加上有教練提供戰術，令我成功取得這條金腰帶。這次比賽真是最難打的一場，好多謝教練及團隊一直在背後支持我，我才可以走進職業世界擂台。」

陳衍婷透露為備戰WBC十回合賽事，所有訓練的強度比以前更高，「絕不會因為我是女生，訓練強度就減弱，我還要跟其他男性職業拳手對打。剛剛開始時，真有點不適應，但我對拳擊嘅熱愛和堅持，不會比男生弱。狠起上來，女仔絕對唔會輸給男仔」。

至於明年目標，陳衍婷期望再奪3條腰帶的頭銜，她又謂：「拳擊不只是男性主導，女仔都可以打出國際擂台」。

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