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網球｜ATP香港公開賽明開鑼　黃澤林首圈鬥世界排名27好手梅薩迪 (19:10)

男子職業網球巡迴賽（ATP）睽違21年重返香港，「中銀香港網球公開賽2024」將於明日（31日）至來年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行。港隊首席球手黃澤林（Coleman）生涯首度出戰ATP級賽事的正賽，於男單首圈硬撼世界排名第27的意籍球手梅蕯迪，雙打則伙比利時籍拍檔惡鬥羅比夫／卡查洛夫。這名19歲港將今午（30日）在記者會直言，期望於主場享受比賽，交出最佳發揮。

賽會完成抽籤後，以外卡參賽的黃澤林在男單首圈將硬撼6號種子梅蕯迪，而他亦會伙拍比利時籍球手波格斯在男雙首圈鬥俄籍星將羅比夫／卡查洛夫。黃澤林急不及待於主場出擊，又稱ATP250賽對自己來說是新環境，盼熟習高水平賽事的強度。黃澤林曾於2021年美網及翌年澳網贏得青年組男雙冠軍，但他坦承目前重心放在單打，雙打只視作寓賽於操，但他仍期待與高手過招，「雙打好正！羅比夫是單打世界頭5，卡查洛夫則是第15，實力一定很強。我很想對他們，沒料到真的抽中，我會享受這場比賽，一定很刺激」。

黃澤林6月於ITF世界巡迴賽突尼斯站勇奪冠軍，成為香港第一人，他在7月的成都世大運，伙港隊隊友王康怡在混雙摘銅；隨後於9月杭州亞運，他在男單第3圈絕地反勝吳易昺，這場硬仗也令他「開竅」，成下半年接連突破的關鍵，「我幾滿意今年的成績，也算是超出預期，特別是下半年打完亞運第3圈，我逐漸適應高水平球手的打法」。

黃澤林隨後在ATP挑戰賽深圳及阿德萊德站連得亞軍，其世界排名從今年開季的第744位，躍升至年底最高的第252位。他不諱言目標原本放在頭300位，但期望新季可繼續進步，「我要維持渴求進步的動力。打波是有無限可能，即使世界第一都要繼續練習，尋求進步」。他表示新年的目標是打入ATP新生代總決賽，這項賽事只得世界排名頭7的20歲或以下的男將，再加一張外卡能參賽；他同時期望殺入世界頭100，爭取巴黎奧運資格，並在四大滿貫亮相。

另外，香港網球公開賽將於明日舉行資格賽，兩名港將持外卡分途出擊，力爭連贏兩仗闖正賽。王子夫將於正午12時的男單首圈硬撼日籍好手丹尼爾太郎，王康傑則緊接登場，鬥法籍球手阿堤曼。

值得一提的是，賽會在維園特設「網球同樂區」免費開放予公眾入場，當中有以網球為主題的遊戲，亦有巨型屏幕直播主場的賽事。

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