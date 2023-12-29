港超聯賽會盃︱傑志5球大勝晉決賽鬥理文　東方主帥盧比度欣喜小將取得經驗 (23:00)

昨晚首場港超聯賽會盃首圈，理文與標準流浪踢出火藥味，有1256人入場；今晚輪到傑志與東方接戰。傑志有7名港腳離港備戰亞洲盃，今仗正選盡遣明加索夫及恩查等6名外援；東方有兩名「特邀球員」巴拉克及于楊正選倒戈，並起用4名17至19歲球員，只有韓籍守將柳志成一名外援。藍鳥開賽3分鐘由中堅羅素在角球攻勢飛頂揭開序幕，中場查理史葛15分鐘一射中鵠，加上明加索夫28分鐘迎頂破網，上半場遙領3：0。

藍鳥下半場先後換入迪美路夫及韓國前國腳金信煜，前者於78及84分鐘連入兩球，助大勝5：0，晉身元旦日決賽將鬥理文；東方則將於同日季軍戰對標準流浪。

東方雖然大敗一場，但正選陣容平均年齡僅為22.3歲，與傑志的33.3歲相差11歲，後備名單全是青年軍，足足有16名青年球員。主教練盧比度賽後直言今仗沒預期可勝出比賽，反而高興讓陣中不少小將取得經驗「感受足球」。他又理解球迷為了支持的球員而入場，但表明需要給予年輕球員機會，「否則這對香港足球無幫助。球迷可以來看外援，也可以支持本地球員」。

另外，傑志翼鋒費蘭度因妻子臨盆在即而落選港足決選大軍，他稱港足主教練安達臣有等他情况，但承認情况困難，「我也想踢亞洲盃，但現在這一刻似乎難以做到，我需要陪伴妻子，要優先考慮家庭」。至於曾列入港足集訓初選的東方中堅鐘樂安，今仗正選上陣了79分鐘兼任隊長。他確認有跟安達臣保持溝通，但能否成為補選最後一人，直言一切需視乎對方想法。

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