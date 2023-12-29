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劍擊｜江旻憓展望2024年　冀巴黎奧運破「世一魔咒」　劍總證實明年港有望辦世盃分站 (20:01)

女子重劍世界一姐江旻憓今午（29日）以嘉賓身分出席於西九龍戲曲中心舉行的油尖旺青少年劍撃比賽，她總結今年是生涯有史以來表現最佳一季，並對重奪年終第一感高興。展望2024年，江旻憓盼在巴黎奧運的個人賽突破「世一魔咒」，並對團隊爭奪奧運席位感樂觀，「這次我們會主動出擊，把資格爭回來」。

江旻憓曾於2017及2020年經歷十字韌帶斷裂的重創，她直言康復後以重上世界第一為目標，用成績報答團隊。不過，江旻憓笑言今次成為年終第一，更需要衝破魔咒，「劍擊界有個『世一魔咒』，世一在奧運贏不到冠軍，還經常第一場輸，大家都有點害怕，所以我要有信心和勇氣，克服這魔咒」。她又稱今年給予自己很大壓力，有時甚至對訓練失去熱誠，她期望來年可調整心態，拒讓早前世界盃意大利和加拿大站一輪遊的情况再現，「我覺得我這兩次比賽都是輸給自己，我可以做得更好」。

巴黎奧運劍擊賽事將於巴黎大皇宮舉行，江旻憓期待於此作賽，並指對港隊爭奪團體賽充滿信心。港隊女重目前的奧運團體賽積分暫列亞大區第一，在截標前只剩2月及3月的巴塞隆拿及南京站世界盃，形勢樂觀。她續指，港隊出戰1月29日展開的多哈大獎賽後，將直接前往西班牙備戰。

另外，2026年劍擊世界賽將落戶香港，劍擊總會主席楊穎新透露已在亞洲國際博覽館申請場地，他續透露總會正申辦來年5月的世界盃分站賽，惟有待落實。

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