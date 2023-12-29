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棍網球｜港隊主場戰國際超級六人賽　男女隊首日出師不利 (21:33)

一連三日的「國際超級棍網球六人賽–香港站」今（29日）於香港仔黃竹坑運動場開鑼，香港男、女子一隊在今午同樣面對六人賽世界排名第4位的英國男、女子隊，分別以9：28及4：22不敵對手，明（30日）將續戰小組賽爭出線。

今屆賽事男、女子組分別有6及7支隊伍參賽，男子港隊與菲律賓及英國隊被編入B組。首擊面對菲律賓力戰至末段以17：18僅負，次戰面對勁旅英國隊，比賽初段追和1：1後，對手憑體型及速度優勢，隨即拉開分數，港隊終輸9：28吞兩連敗。

另一邊廂，香港女子隊則派出兩隊應戰，其中以進攻球員為主的香港女子一隊，在A組首擊面對勁旅英國隊，僅取得零星攻門，終以4：22大敗。女隊總教練范德筠稱球隊是首次參賽，今場是個很好的練習機會，以備戰明日對戰國家隊。范德筠另指，為了備戰2028年奧運，已設立一個本地六人聯賽，讓球員可以參與更多比賽。

女子港隊另一焦點，當屬早前宣布退出香港棍網球代表隊的門將俞雅程，在今次賽事中歸隊，賽後她指已休息了一年，現重返隊伍出現了新的看法，強調自己仍喜愛這項運動，過去純粹因受傷而休息下來，並希望今次能給予其他球員更多動力。

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