英超｜北倫敦雙雄收爐戰皆北　阿仙奴負韋斯咸吞今季主場首敗　首入球掀爭議 (16:01)

阿仙奴上輪聯賽於榜首戰言和利物浦，今仗面對同市的韋斯咸，亦是繼上月英格蘭聯賽盃16強後再交鋒，該仗韋斯咸憑出色防反制勝，是役亦「照辦煮碗」，面對阿仙奴圍攻憑「血肉長城」力保不失之餘，更於13分鐘由中場蘇錫克接應查洛保雲左路傳中，近門撞射入網先開紀錄。不過，助攻的保雲在傳中一刻皮球疑似已完全過白界，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，因關鍵一刻被保雲的身驅完全擋去，在未能判斷完全出界與否下，終判入球有效。

積極反撲的兵工廠在換邊後戰至55分鐘再失守，被倒戈的後衛馬夫路柏路斯接應角球頭槌頂入，即使其後先後換入尼基迪亞、雷斯尼爾遜及伊美路維等攻擊手仍無功而還，而是役同樣倒戈的阿仙奴中場迪格蘭賴斯更於補時階段犯天條，惟主隊翼鋒賓華馬射失12碼才未致多失，終在主場以0：2吞敗，今季主場首嘗敗績及零入球，同時是莫耶斯執教生涯首次作客破「廠」。

這是阿仙奴今季第2次因出界爭議而失球，賽後主帥阿迪達狠批賽會至今仍無法利用科技判斷相關問題球，形容「這是令人羞恥的」。不過他亦坦言是役球隊把握力欠奉，認為以球隊全場多達30次攻門，理應取得入球並取勝。而隊長馬田奧迪加特亦為賽果感失望，認為球隊在處理埋門一腳時有所不足，慨嘆未能在收爐戰贏波感遺憾。

另外，白禮頓在主力三笘薰因傷缺陣下，今迎戰熱刺表現未受影響，先於11分鐘由後衛軒素活特開紀錄，加上前鋒祖奧柏度藉12碼梅開二度，以及傷癒復出的後衛佩華斯艾斯度比倫亦建功，終以4：2擊敗末段有小將阿利祖域斯及後衛賓戴維斯各建一功追近比數的熱刺，結束聯賽三輪不勝之餘，亦終止對方三連勝走勢。

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