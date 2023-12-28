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英超｜三笘薰缺陣4至6周　勢難代表日本踢亞洲盃　熱刺基斯甸羅美路至少養傷1個月 (18:52)

白禮頓領隊迪沙比明晨（29日）英超主場迎戰熱刺前證實，翼鋒三笘薰因左足踝受傷需缺陣4至6周，令這名日本國腳恐緣盡下月12日開戰的亞洲盃。

白禮頓vs.熱刺   now622台   周五凌晨03：30直播

阿仙奴vs.韋斯咸   now611/621台   周五凌晨04：15直播

26歲的三笘薰在上周中英超作客打和水晶宮末段因傷退下火線，賽後傳言或無緣在卡塔爾舉行的亞洲盃。主帥迪沙比說：「我們約有10個球員因傷避戰熱刺，其中兩個肯定是上仗傷出的翼鋒三笘薰及西蒙艾丁拿。三笘薰將會缺陣4至6周；觸傷腿筋的艾丁拿的康復期是4至5個周。」

故此，三笘薰頗有機會無法首次出席亞洲盃，而日本隊將於明年元旦在東京，與泰國隊踢最後一場熱身賽後公布亞洲盃大軍。至於科特迪瓦國腳艾丁拿亦有機會緣盡下月13日在其祖國展開的非洲國家盃。

熱刺領隊普斯迪高路同時也證實，副隊長基斯甸羅美路因腿筋受傷休戰至少1個月，連同上月初已開始養傷的雲迪尹，該支北倫敦球隊暫已失去兩名中路主力守將。惟普帥期望雲迪尹下月在英超作客大戰曼聯時能及時復出。

英超明晨另一仗上演倫敦打吡戰，由阿仙奴主場迎戰韋斯咸，主隊領隊阿迪達稱，隊內現已至少有4名傷兵，而且有可能繼續有球員受傷，故此不會有球員在下月轉會窗重開時離隊。

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