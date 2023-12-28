亞洲盃｜韓國隊公布亞洲盃26人大軍　孫興慜金玟哉領銜12旅歐球星　黃喜燦傷勢無礙列席 (18:10)

韓國隊上次亞洲盃封王已是1960年，力爭64年後第3次奪冠。主帥奇連士文公布決賽周26人大軍中，有12名旅歐球星，孫興慜、金玟哉、黃喜燦、李康仁、黃仁範及曹圭成等悉數在列，受性愛影片醜聞影響的諾域治前鋒黃義助則落選。球隊將於下周三先到阿聯酋阿布扎比報到，在亞洲盃E組將對巴林、約旦和馬來西亞隊。

黃喜燦今晨英超作客賓福特在上半場把握對手犯錯梅開二度，並今季聯賽已入10球，協助大勝4：1，以19戰25分排第11，但他完半場前因背傷被換出，不過這名27歲鋒將賽後親證問題不大，「我相信這不是個大問題，一切還好，很高興能再次入球和獲勝」。

韓國亞洲盃決賽周26人名單

門將：金承奎（艾沙比）、宋範根（湘南比馬）、趙賢祐（蔚山現代）

後衞：金英權（蔚山現代）、鄭昇炫（蔚山現代）、金太煥（蔚山現代）、薛英佑（蔚山現代）、金玟哉（拜仁慕尼黑）、金珍洙（全北汽車）、李記帝（水原藍翼）、金朱晟（FC首爾）、金志樹（賓福特B隊）

中場：孫興慜（熱刺）、李康仁（巴黎聖日耳門）、樸鎔宇（艾阿恩）、李在城（緬恩斯）、洪鉉錫（真特）、黃仁範（貝爾格萊德紅星）、鄭優營（史特加）、黃喜燦（狼隊）、李淳敏（FC光州）、文宣民（全北汽車）、樸鎮燮（全北汽車）、楊賢俊（些路迪）

前鋒：曹圭成（米迪蘭特）、吳賢揆（些路迪）

主教練：奇連士文

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