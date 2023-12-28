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籃球｜港產中鋒David Muoka發展聯盟常規賽演「地標」　寫香港籃壇歷史 (17:53)

港產中鋒大衛穆卡（David Muoka）今（28日）演美國發展聯盟（G League）常規賽「地標戰」，為附屬於NBA球隊布魯克林籃網的長島籃網披甲，上陣24分鐘貢獻6分及6個籃板，成為史上首名在美國職業籃壇正式賽事上陣的港將。

擁有尼日利亞和英國血統的大衛穆卡在香港土生土長，於西島中學畢業後赴美的他，今夏在美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）畢業，並獲G League球隊華盛頓巫師的附屬隊首都Go-Go於選秀會以首輪第3位選中。及後他雖被放棄，但隨即獲另一G League球隊長島籃網簽下，早前更隨隊出戰展示盃（Showcase Cup）。

G League常規賽今開鑼，這名身高2.08米的港籍中鋒為長島籃網在首擊後備上陣24分鐘，全場4投2中貢獻6分，並交出6個籃板、兩次助攻及兩次封籃，雖然球隊最終在主場以82：114不敵威斯康辛鹿群（NBA密爾沃基公鹿附屬隊），但仍寫下香港籃壇歷史，成為史上首名在美國職業籃壇上陣的港將。

NBA常規賽方面，鳳凰城太陽憑球星杜蘭特貢獻「三雙」的27分、10個籃板及16次助攻，領銜作客以129：113擊敗侯斯頓火箭，結束三連敗頹勢，以15勝15負暫列西岸第10位。

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