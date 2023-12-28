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英超｜曼城世冠盃封王後首擊　反勝愛華頓重返前四　哥帥盼夏蘭特下月回歸 (17:12)

應屆世界冠軍球會盃盟主曼城，今晨（28日）在英超作客以3：1反勝愛華頓，賽後18戰得37分，以1分反壓明晨才作客白禮頓的熱刺，重返前四，而取得兩連敗的「拖肥」則以19戰續得16分排尾四，踢多一場下只多降班區域的尾三球隊盧頓1分。

今仗是曼城上周在沙特阿拉伯首奪世冠盃冠軍後首擊，卻在29分鐘被淋下一盆冷水，遭倒戈的愛華頓翼鋒積夏里遜先拔頭籌。「藍月」其後於43分鐘有同樣倒戈的守將史東斯因足踝受傷退下火線，隊友菲爾科頓在53分鐘接應貝拿度施華橫傳起左腳勁射近柱入網扳平。

64分鐘，曼城後衛尼敦阿基敵軍禁區內射門「省」中對方中場阿馬度奧拿拿手部被判12碼，祖利安艾華利斯操刀一針見血助曼城反超前2：1，加上貝拿度施華在86分鐘把握「拖肥」門將比克福特犯錯後「笠」射得手，終令曼城反勝3：1完場，取得近7場聯賽第2次勝仗。

科頓賽後說：「我認為曼城上半場表現真的很好，卻始終像之前的比賽般未能獲得領前優勢。領隊哥迪奧拿半場時曾告訴球員必須要有自信，因為這是一支頂尖球隊。結果下半場，嘩！我認為愛華頓被摧毀了。」哥帥則說：「我記得從沙特乘機返回英國途中，曼城球員已在談及征戰愛華頓。那時我心想『這就是我的球隊』。我感到他們仍在不斷爭勝。」

曼城此役續因傷缺陣的箭頭艾寧夏蘭特，哥帥回應道：「他的傷勢是有改善的，但仍未能與隊友一起練習。希望他下月可回歸跟我們一起吧！」哥帥又稱中場奇雲迪布尼「接近康復，但我們必須非常小心，否則會再次受傷。至於史東斯的狀况則看來不太樂觀」。

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