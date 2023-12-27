亞洲盃｜黃洋無緣征戰　鞠盈智嘆遺憾　胡晉銘：或是港足損失 (21:30)

鞠盈智表示，黃洋為港足貢獻良多，彼此並肩作戰多年，對方最終無緣出戰難免遺憾，「去年夏天從外圍賽出線後，我們一直為決賽周努力。他是個好榜樣，經已為達成目標盡力，但最終決定還是在教練團手上」。作為大軍最具經驗球員之一，36歲的鞠盈智盼在亞洲盃以身作則，爭取出場機會同時，亦協助推動陣中年輕球員進步。

黃洋的落選，使中場後輩胡晉銘在亞洲盃期間肩負更多重任。他直言缺少黃洋，或許是港足的損失，「以他的能力、經驗在隊內還有一定作用。希望自己可以挺身而出，即使他不在陣中，也可以彌補其缺席」。另一名防中林衍廷自言能力雖難與黃洋相比，「唯有盡力做好」。

被問到黃洋有否在最後一個補選席位的考慮之列，港足主教練安達臣僅稱「再看看吧」。

在徐宏傑、梁諾恆等守將因傷無緣參戰下，此前為大港腳後備上陣1次傑志後衛周緣德亦有份入選，談及這次出征目標，他說道：「希望能爭取出場機會，但更希望港足取得好成績，從分組賽出線」。這名25歲守將能勝任中堅、右閘及防中，他稱較希望以中堅位置出戰。

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