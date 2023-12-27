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英超︱海倫聯賽開齋助曼聯反勝維拉結束4場不勝　坦夏格期待與新股東合作 (12:50)

曼聯今晨（27日）英超在上半場落後兩球下，憑阿歷真度加拿祖梅開二度，加上海倫奠勝兼聯賽開齋，主場以3：2反勝阿士東維拉，結束近4場不勝兼打破入球荒。

曼聯近4仗1和3負零入球，今仗在奧脫福球場面對排第3的維拉，有拉舒福特復任正選，但21分鐘先被對方隊長約翰麥甘尼左路罰球傳中門前彈地入網，加上5分鐘後丹當斯卡在角球接應二傳撞入，維拉上半場領先2：0。

「紅魔」下半場表現脫胎換骨，加拿祖先在59分鐘接應拉舒福特傳中撞射追回一球，再於71分鐘禁區內起腳省中敵衛改變方向入網扳成平手。海倫於82分鐘在角球攻勢左腳抽射中柱彈入，協助曼聯反勝3：2，賽後19戰31分排第6。維拉被終止各賽事10場不敗後，以19戰39分續排第3。

20歲丹麥隊前鋒海倫經歷15場英超1026分鐘及19次射門後，終於取得首個聯賽入球。入球後他表現激動兼雙眼通紅，賽後說：「我現在是世界上最幸福的人。我在歐聯入了數球，但在英超已踢了一段時間，所以很高興取得第一個入球，希望再接再厲」。

曼聯賽前落實英國富豪拉特克里夫領銜的英力士集團成功收購球會25%股份，傳將加入曼聯董事會的集團高層巴斯福特都有做座上客，領隊坦夏格賽後稱期待與對方合作，認為對曼聯帶來積極作用。他又透露半場在更衣室向麾下說要保持信念，滿意最終踢出韌性，並相信海倫入球會接踵而來，「他在國家隊和歐聯都有入球，已證明了能力。當前鋒有信心時，就會繼續有入球」。紅魔下周日將作客諾定咸森林。

另邊廂，利物浦憑前鋒達雲紐尼斯6分鐘破網，打破各項賽事12場入球荒，加上迪亞高祖達完場前埋齋，作客2：0小勝般尼。紅軍賽後19戰42分暫升榜首，多踢一場領先周五才出戰的阿仙奴2分。

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