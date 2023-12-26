英超｜基斯活特倒戈「戴聖誕帽」　助諾定咸森林「拆禮物日」反勝紐卡素 (22:27)

上輪爆冷不敵盧頓的紐卡素，今仗有中堅法比安舒哈傷癒復出，伙拍保治文鎮守中路，連同近日亦告復出的左閘丹般恩，防線3個月以來首度「齊腳」。至於有新帥紐奴領軍次仗的客軍諾定咸森林，是役與上仗有多達6個正選變動，其中去年阿根廷隊世界盃冠軍成員的右閘干沙路蒙迪爾，相隔逾兩個半月首獲派上陣兼擔正。

紐卡素是役雖主導形勢，並於23分鐘憑前鋒阿歷山大伊薩克博得12碼，他親自操刀射入先開紀錄。不過，森林在完半場前補時階段藉一次反擊，由倒戈的前鋒基斯活特接應翼鋒的右路傳中艾蘭加，殺入禁區射入空門扳平。

下半場續圍攻的「喜鵲」，反而於53分鐘再被森林踢反擊得手，由艾蘭加在中路直線妙傳予活特，後者扭過敵軍後衛丹般恩後乖巧笠射入網，二人助攻及入球齊「起孖」，助球隊反超前。60分鐘，森林後衛梅里路一記直線長傳予活特再踢反擊，這名新西蘭國腳把握機會接應皮球後，隨即扭過紐卡素門將杜巴夫卡後射入，面對舊東家大演「帽子戲法」，最終森林以3：1擊敗紐卡素成功「拆禮物」，結束近7場不勝頹勢，賽後19戰得17分暫升上第16位。

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