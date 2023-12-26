聖誕｜體壇眾星過節　尼馬幸福滿瀉　大久保嘉人反串扮女人 (19:32)

目前正在養傷的巴西隊31歲球星尼馬，雖然被傳難望趕及復出，帶領「森巴兵」出戰明年6月展開的美洲國家盃，惟近期再為人父的他在聖誕節亦不忘家庭樂，與女友布安娜及女兒合拍家庭照，並撰文說：「這是（女兒）跟媽媽的第一個聖誕節，我們不會缺少對公主的愛」。

利物浦球星穆罕默德沙拿則在聖誕當天，於社交網上載一張聖誕樹黑白照，祝球迷聖誕快樂外，亦提到以色列及巴勒斯坦的戰爭，並表示「懷著沉重的心情迎接聖誕」，惟信奉伊斯蘭教的沙拿或再遭口誅筆伐，之前曾因與家人在聖誕樹前拍照慶祝聖誕節，便曾被批違背信仰。

將在下周日除夕出戰ATP香港公開賽的黃澤林，為繼續爭取好成績，即使在聖誕節當日亦未有偷懶，在健身室渡過這普天同慶的佳節。這名19歲港將今年成績躍升，目前世界排名253位，並以外卡身分戰香港公開賽。黃澤林早前表示，對能在香港主場獻技感興奮。

潮流興以AI在網上改圖，41歲的日本隊前國腳大久保嘉人亦不甘落後，日前在其社交網Instagram貼出不少AI改圖，惟當中不少是以女性形象示人，包括長髮及兔女郎造型，叫人啼笑皆非。

至於美國樂壇天后Taylor Swift，則在聖誕選擇入場力撐NFL球隊肯薩斯酋長，惟球隊在主場輸波而回，不敵拉斯維加斯突襲者，她賽後與球星馬洪斯二世等球員妻子及兒女歡度聖誕。

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