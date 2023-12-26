桌球｜特林普澳門大師邀請賽輕取丁俊暉　偕威廉斯躋身4強 (22:45)

澳門本月一連上演兩項國際桌球賽事，繼周日英籍前「世一」沙比在澳門桌球大師賽封王後，昨日起則展開澳門桌球大師邀請賽。其中兩項賽事均有參戰的特林普及丁俊暉今在A組相遇，最終前者輕鬆贏6：1取首名晉級；早場的威廉斯則以6：3挫斯佳輝以次名出線。

至於B組賽事明日上演，頭場由基倫威爾遜面對里素斯基；尾場則由昨在今屆表演賽擊敗丁俊暉的世界一哥「火箭」奧蘇利雲，大戰香港一哥傅家俊，亦是二人歷來第21次交手，雙方上次碰頭正是去年的香港大師賽，當時奧蘇利雲在決賽以局數6：4取勝封王。

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