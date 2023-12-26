NBA｜當錫轟50分領獨行俠聖誕戰挫太陽　NBA生涯得分破萬 (16:21)

獨行俠日前擊退聖安東尼奧馬刺後結束三連敗走勢，今於聖誕大戰有球星盧卡當錫手感火熱，全場25投15中，包括射入8記三分球，加上12記罰球全中，攻入全場最高50分，並同時貢獻6個籃板及15次助攻，領銜作客以128：114擊敗太陽，NBA生涯僅花358場總得分便達10,039分，是自從米高佐敦後以最少場數達此里程碑的球員，同時是史上第7快及第6年輕的破萬分戰將。

賽後當錫表示：「這里程碑來之不易，每場NBA都是硬仗，我很高興這仗同時收獲勝利。」而獨行俠主帥兼名宿傑特亦盛讚對方是「當今籃壇最強球員之一，只要他手感來了，誰都擋不住」。

此外，同日衛冕之師丹佛金塊在星級中鋒約基治貢獻「準三雙」下，主場以120：113擊敗有「浪花兄弟」史堤芬居里及基利湯臣亦啞火的金州勇士，五連勝後續居西岸次席。

東岸方面，紐約人在主場以129：122力克密爾沃基公鹿，令對方七連勝走勢告終；上屆總亞軍的邁阿密熱火則在球星占美畢拿因傷缺陣下，仍於主場以119：113擊敗費城76人，取下三連勝。

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